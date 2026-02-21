Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 21 февраля 2026 года

Сегодня, 21 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжились соревнования в лыжных гонках. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026, лыжные гонки. Результаты на 21 февраля:

Масс-старт, классический стиль. Мужчины. 50 км.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:07.7,1.

2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 8,9.

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) +30,7.

4. Тео Шели (Франция) +2.59,7.

5. Савелий Коростелёв (Россия) +3.38,3.

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +3.58,7.

Гонка с общего старта стала последним олимпийским видом у мужчин. Завтра олимпийская программа в лыжах закроется женским масс-стартом.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр всего разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.