Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 21 февраля 2026 года

Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 21 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 21 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжились соревнования в лыжных гонках. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026, лыжные гонки. Результаты на 21 февраля:

Масс-старт, классический стиль. Мужчины. 50 км.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:07.7,1.
2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 8,9.
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) +30,7.
4. Тео Шели (Франция) +2.59,7.
5. Савелий Коростелёв (Россия) +3.38,3.
6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +3.58,7.

Гонка с общего старта стала последним олимпийским видом у мужчин. Завтра олимпийская программа в лыжах закроется женским масс-стартом.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр всего разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

