Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 21 февраля 2026 года

Комментарии

Сегодня, 21 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжились соревнования по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Результаты соревнований на 21 февраля:

Женщины. 12,5 км, масс-старт.

1. Осеан Мишлон (Франция) — 37.18,1 (два промаха).
2. Жулия Симон (Франция) — отставание 6,6 секунды (1).
3. Тереза Воборникова (Чехия) +7,4 (1).
4. Анна Магнуссон (Швеция) +26,6 (0).
5. Доротея Вирер (Италия) +30,0 (2).
6. Эльвира Эберг (Швеция) +31,9 (1).

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены на ОИ-2026 по политическим причинам.

