Доротея Вирер и Франциска Пройс провели последнюю гонку в карьере и финишировали вместе

Четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер и двукратная чемпионка мира немка Франциска Пройс провели последние гонки в своих карьерах в рамках масс-старта на 12,5 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

35-летняя Вирер заняла в гонке пятое место, 31-летняя Пройс — 28-е. По окончании гонки спортсменки снова вышли на трассу с флагами своих стран и пересекли финишную прямую, держась за руки.

На Олимпиаде-2026 и Вирер, и Пройс завоевали по одной медали, обе — в смешанной эстафете. Доротея в составе сборной Италии взяла серебро, Франциска в составе команды Германии — бронзовую награду.