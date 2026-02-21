Доротея Вирер и Франциска Пройс провели последнюю гонку в карьере и финишировали вместе
Четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер и двукратная чемпионка мира немка Франциска Пройс провели последние гонки в своих карьерах в рамках масс-старта на 12,5 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии.
Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 16:15 МСК
Окончено
1
Осеан Мишлон
Франция
37:18.1
2
Жулия Симон
Франция
+6.6
3
Тереза Воборникова
Чехия
+7.4
35-летняя Вирер заняла в гонке пятое место, 31-летняя Пройс — 28-е. По окончании гонки спортсменки снова вышли на трассу с флагами своих стран и пересекли финишную прямую, держась за руки.
На Олимпиаде-2026 и Вирер, и Пройс завоевали по одной медали, обе — в смешанной эстафете. Доротея в составе сборной Италии взяла серебро, Франциска в составе команды Германии — бронзовую награду.
