Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Мне просто нужно быть довольным». Нюэнгет — о серебре в гонке на 50 км на ОИ

Комментарии

Чемпион мира норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет прокомментировал свой результат в гонке на 50 км классическим ходом на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Нюэнгет выиграл серебряную медаль, уступив на финише своему соотечественнику Йоханнесу Клебо 8,9 секунды.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7

«Хочу сказать, что пытался бежать почти на каждом подъёме. Сегодня я не был сильнейшим, поэтому мне просто нужно быть довольным», — приводит слова Нюэнгета NRK.

В гонке принимал участие российский лыжник Савелий Коростелёв, который пришёл к финишу пятым.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

