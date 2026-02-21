«Мне просто нужно быть довольным». Нюэнгет — о серебре в гонке на 50 км на ОИ

Чемпион мира норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет прокомментировал свой результат в гонке на 50 км классическим ходом на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Нюэнгет выиграл серебряную медаль, уступив на финише своему соотечественнику Йоханнесу Клебо 8,9 секунды.

«Хочу сказать, что пытался бежать почти на каждом подъёме. Сегодня я не был сильнейшим, поэтому мне просто нужно быть довольным», — приводит слова Нюэнгета NRK.

В гонке принимал участие российский лыжник Савелий Коростелёв, который пришёл к финишу пятым.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.