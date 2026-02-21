Стало известно, во сколько выступит Аделия Петросян на гала-шоу на Олимпиаде-2026 в Милане

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выйдет на лёд с показательным номером на гала-шоу на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) в 22:53 по мск. Спортсменка выступит под 13-м стартовым номером под песни исполнительницы Шакиры Waka Waka и Hips Don't Lie.

Всего с показательными номерами выступят 29 фигуристов. Российский фигурист Пётр Гуменник на шоу приглашение не получил. Начало гала-шоу назначено на 22:00 мск.

В личном турнире в женском одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место. Среди женщин олимпийской чемпионкой стала американская спортсменка Алиса Лью.