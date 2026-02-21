Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. За 3-е место
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Стал известен характер травм фристайлиста Айвза после жёсткого падения на ОИ

Стал известен характер травм фристайлиста Айвза после жёсткого падения на ОИ
Комментарии

Мама новозеландского фристайлиста Финли Мелвилл Айвза рассказала, какие травмы получил её сын в результате жёсткого падения в квалификации ски-хафпайпа на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

«У него сломана ключица и немного разбито сердце», — приводит слова мамы Айвза «РИА Новости Спорт».

Напомним, спортсмен упал во время квалификационных соревнований при приземлении, после исполнения одного из трюков, потеряв сознание при падении. Он не смог самостоятельно покинуть пайп для соревнований. Чуть позже его спустили вниз на специальных носилках.

19-летний Айвз считался одним из главных фаворитов Олимпийских игр — 2026. Он является действующим чемпионом мира в ски-хафпайпе. Также в активе Айвза серебро Юношеских олимпийских игр – 2024 в этом виде программы.

Материалы по теме
Абсолютный триумф Нидерландов в коньках! Предпоследний день Олимпиады-2026! LIVE
Live
Абсолютный триумф Нидерландов в коньках! Предпоследний день Олимпиады-2026! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android