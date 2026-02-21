Стал известен характер травм фристайлиста Айвза после жёсткого падения на ОИ

Мама новозеландского фристайлиста Финли Мелвилл Айвза рассказала, какие травмы получил её сын в результате жёсткого падения в квалификации ски-хафпайпа на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

«У него сломана ключица и немного разбито сердце», — приводит слова мамы Айвза «РИА Новости Спорт».

Напомним, спортсмен упал во время квалификационных соревнований при приземлении, после исполнения одного из трюков, потеряв сознание при падении. Он не смог самостоятельно покинуть пайп для соревнований. Чуть позже его спустили вниз на специальных носилках.

19-летний Айвз считался одним из главных фаворитов Олимпийских игр — 2026. Он является действующим чемпионом мира в ски-хафпайпе. Также в активе Айвза серебро Юношеских олимпийских игр – 2024 в этом виде программы.