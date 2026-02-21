Скидки
Олимпиада 2026 Новости

Анастасия Семёнова не смогла выйти в финал Олимпиады-2026 в конькобежном масс-старте

Комментарии

Российская конькобежка Анастасия Семёнова не смогла преодолеть барьер полуфинала в масс-старте на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она была единственной представительницей России на данной дистанции.

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт. 1/2 финала
21 февраля 2026, суббота. 17:50 МСК
Окончено

Семёнова не набрала необходимое количество баллов и не вошла в список 16 финалисток. Для выхода в финал 21-летней спортсменке не хватило всего двух набранных очков.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские атлеты принимают участие в Играх в нейтральном статусе.

