Главная Олимпиада 2026 Новости

Конькобежный спорт на Олимпиаде 2026, мужчины, масс-старт: результаты

40-летний Бергсма выиграл золото в конькобежном масс-старте на Олимпийских играх — 2026
Комментарии

40-летний нидерландский конькобежец Йоррит Бергсма выиграл золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Второе место занял представитель Дании Виктор Хальд Торуп. Тройку призёров замкнул итальянский спортсмен Андреа Джованини.

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Мужчины. Масс-старт. Финал
21 февраля 2026, суббота. 18:40 МСК
Окончено
1
Йоррит Бергсма
Нидерланды
68
2
Виктор Хальд Торуп
Дания
47
3
Андреа Джованини
Италия
21

Олимпийские игры — 2026. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Результаты:

  1. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 68 баллов.
  2. Виктор Хальд Торуп (Дания) — 47.
  3. Андреа Джованини (Италия) — 21.
  4. Джордан Штольц (США) — 10.
  5. Чхун Чжэ Вон (Южная Корея) — 6.
  6. Антуан Желина-Болье (Канада) — 3.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

