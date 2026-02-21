40-летний Бергсма выиграл золото в конькобежном масс-старте на Олимпийских играх — 2026

40-летний нидерландский конькобежец Йоррит Бергсма выиграл золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Второе место занял представитель Дании Виктор Хальд Торуп. Тройку призёров замкнул итальянский спортсмен Андреа Джованини.

Олимпийские игры — 2026. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Результаты:

Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 68 баллов. Виктор Хальд Торуп (Дания) — 47. Андреа Джованини (Италия) — 21. Джордан Штольц (США) — 10. Чхун Чжэ Вон (Южная Корея) — 6. Антуан Желина-Болье (Канада) — 3.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.