Олимпиада 2026

Кёрлинг на Олимпиаде 2026, женщины, матч за третье место: результаты

Канада обыграла США в матче за бронзу Олимпийских игр — 2026 в женском кёрлинге
Комментарии

Женская сборная Канады стала бронзовым призёром Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия) в турнире по кёрлингу. В матче за третье место спортсменки из Канады обыграли сборную США со счётом 10:7.

Олимпиада 2026. Кёрлинг
Женщины. За 3-е место. Канада — США
21 февраля 2026, суббота. 16:05 МСК
Канада
Окончено
10:7
США

В финале олимпийского турнира сразятся национальные команды Швейцарии и Швеции. Матч за золото состоится завтра, 21 февраля.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. На счету россиян одна медаль — серебро Никиты Филиппова в ски-альпинизме в дисциплине спринт.

