Канада обыграла США в матче за бронзу Олимпийских игр — 2026 в женском кёрлинге

Женская сборная Канады стала бронзовым призёром Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия) в турнире по кёрлингу. В матче за третье место спортсменки из Канады обыграли сборную США со счётом 10:7.

В финале олимпийского турнира сразятся национальные команды Швейцарии и Швеции. Матч за золото состоится завтра, 21 февраля.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. На счету россиян одна медаль — серебро Никиты Филиппова в ски-альпинизме в дисциплине спринт.