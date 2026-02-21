Результаты соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 21 февраля

21 февраля в Италии состоялся очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами стартов, в которых приняли участие российские спортсмены.

Олимпиада-2026 в Италии. Результаты россиян на 21 февраля:

Лыжные гонки. 22-летний россиянин Савелий Коростелёв занял пятое место в марафоне на дистанции 50 км классическим стилем.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:07.7,1.

2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 8,9.

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) +30,7.

4. Тео Шели (Франция) +2.59,7.

5. Савелий Коростелёв (Россия) +3.38,3.

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +3.58,7.

Конькобежный спорт. Россиянка Анастасия Семёнова не смогла выйти в финал масс-старта, остановившись на стадии 1/2 финала. До выхода в финал Семёновой не хватило двух баллов.