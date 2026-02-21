Вирер — о последней гонке в карьере: не ожидала такой поддержки от болельщиков

Четырёхкратный призёр Олимпиад, четырёхкратная чемпионка мира, 35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась эмоциями после проведения последней гонки в карьере. Вирер заняла пятое место в масс-старте на Олимпийских играх – 2026 в Италии.
«Это было прекрасно, я не ожидала такой поддержки от болельщиков. Было здорово увидеть здесь мою семью и друзей. Особенный момент — думаю, я не могла завершить лучше. Ожидала чего-то подобного, но не в таком масштабе. Это был замечательный момент, и пятое место позволило мне достойно закончить. Горжусь этим результатом, прежде всего потому, что не хотела финишировать последней, но в биатлоне никогда не знаешь. В какой-то момент я шла впереди и подумала: «Какой прекрасный момент, хочу насладиться им». Ведь это всегда пять кругов, четыре огневых рубежа, и быть впереди — это всегда здорово», – приводит слова Вирер Fondo Italia.
- 21 февраля 2026
-
19:45
-
19:40
-
19:32
-
19:19
-
19:17
-
19:06
-
18:55
-
18:48
-
18:36
-
18:27
-
18:24
-
18:21
-
18:13
-
18:00
-
18:00
-
17:55
-
17:43
-
17:33
-
17:27
-
17:20
-
17:18
-
17:13
-
17:06
-
16:56
-
16:52
-
16:51
-
16:51
-
16:41
-
16:32
-
16:28
-
16:23
-
16:20
-
16:17
-
16:11
-
16:04