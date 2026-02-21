Вирер — о последней гонке в карьере: не ожидала такой поддержки от болельщиков

Четырёхкратный призёр Олимпиад, четырёхкратная чемпионка мира, 35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась эмоциями после проведения последней гонки в карьере. Вирер заняла пятое место в масс-старте на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Это было прекрасно, я не ожидала такой поддержки от болельщиков. Было здорово увидеть здесь мою семью и друзей. Особенный момент — думаю, я не могла завершить лучше. Ожидала чего-то подобного, но не в таком масштабе. Это был замечательный момент, и пятое место позволило мне достойно закончить. Горжусь этим результатом, прежде всего потому, что не хотела финишировать последней, но в биатлоне никогда не знаешь. В какой-то момент я шла впереди и подумала: «Какой прекрасный момент, хочу насладиться им». Ведь это всегда пять кругов, четыре огневых рубежа, и быть впереди — это всегда здорово», – приводит слова Вирер Fondo Italia.