Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Олимпиада 2026

Вирер — о последней гонке в карьере: не ожидала такой поддержки от болельщиков

Четырёхкратный призёр Олимпиад, четырёхкратная чемпионка мира, 35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась эмоциями после проведения последней гонки в карьере. Вирер заняла пятое место в масс-старте на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 16:15 МСК
Окончено
1
Осеан Мишлон
Франция
37:18.1
2
Жулия Симон
Франция
+6.6
3
Тереза Воборникова
Чехия
+7.4

«Это было прекрасно, я не ожидала такой поддержки от болельщиков. Было здорово увидеть здесь мою семью и друзей. Особенный момент — думаю, я не могла завершить лучше. Ожидала чего-то подобного, но не в таком масштабе. Это был замечательный момент, и пятое место позволило мне достойно закончить. Горжусь этим результатом, прежде всего потому, что не хотела финишировать последней, но в биатлоне никогда не знаешь. В какой-то момент я шла впереди и подумала: «Какой прекрасный момент, хочу насладиться им». Ведь это всегда пять кругов, четыре огневых рубежа, и быть впереди — это всегда здорово», – приводит слова Вирер Fondo Italia.

