Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Конькобежный спорт на Олимпиаде 2026, женщины, масс-старт: результаты

Конькобежка Марейке Груневауд выиграла золото в масс-старте на Олимпиаде-2026
Нидерландская конькобежка Марейке Груневауд выиграла золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Второе место заняла представительница Канады Ивани Блонден. Тройку призёров замкнула американская спортсменка Миа Килбург-Манганелло.

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт. Финал
21 февраля 2026, суббота. 19:15 МСК
Окончено
1
Марейке Груневауд
Нидерланды
2
Ивани Блонден
Канада
3
Миа Килбург-Манганелло
США

Олимпийские игры — 2026. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Результаты:

  1. Марейке Груневауд (Нидерланды).
  2. Ивани Блонден (Канада).
  3. Миа Килбург-Манганелло (США).
  4. Франческа Лоллобриджида (Италия).
  5. Валери Мальте (Канада).

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

