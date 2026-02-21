Конькобежка Марейке Груневауд выиграла золото в масс-старте на Олимпиаде-2026

Нидерландская конькобежка Марейке Груневауд выиграла золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Второе место заняла представительница Канады Ивани Блонден. Тройку призёров замкнула американская спортсменка Миа Килбург-Манганелло.

Олимпийские игры — 2026. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Результаты:

Марейке Груневауд (Нидерланды). Ивани Блонден (Канада). Миа Килбург-Манганелло (США). Франческа Лоллобриджида (Италия). Валери Мальте (Канада).

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.