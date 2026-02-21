Конькобежка Марейке Груневауд выиграла золото в масс-старте на Олимпиаде-2026
Нидерландская конькобежка Марейке Груневауд выиграла золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Второе место заняла представительница Канады Ивани Блонден. Тройку призёров замкнула американская спортсменка Миа Килбург-Манганелло.
Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт. Финал
21 февраля 2026, суббота. 19:15 МСК
Окончено
1
Марейке Груневауд
Нидерланды
2
Ивани Блонден
Канада
3
Миа Килбург-Манганелло
США
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
