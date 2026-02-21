Скидки
Гуменник: у меня организм очень хорошо распланировал травму в олимпийском сезоне

Гуменник: у меня организм очень хорошо распланировал травму в олимпийском сезоне
Российский фигурист Пётр Гуменник, занявший шестое место на Олимпийских играх — 2026 в Италии, рассказал, повлияли ли травмы на его подготовку к Играм-2026.

— Были ли какие-то травмы или состояния, когда ты понимал, что-то идёт не так, а это олимпийский сезон, как будто выбора нет. Как ты с этим справлялся?
— Ну, у меня организм очень хорошо распланировал травму. Сделал это прямо после Пекина, когда я чуть-чуть отдохнул. Вот. Но единственная сложность была — не пытаться как-то ускоренно восстанавливаться, потому что нужно было полностью убедиться, что спина в порядке, чтобы не получилось какой-то повторной травмы, которая бы могла усугубить положение.

Чуть-чуть я переживал опять же перед Китаем: за пару недель растянул бедро, несколько лет назад, года три, так же вот летом я его растянул и пытался потом ещё сделать несколько прыжков, буквально за несколько прыжков я настолько усугубил ситуацию, что потом весь сезон мучился. И заставил себя остановиться, переждать, подождать, пока боль полностью пройдёт, только потом заново приходить к тем движениям, которые вызывали неприятные какие-то ощущения, – сказал Гуменник в интервью Okko.

