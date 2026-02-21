Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Новак Джокович отреагировал на историческое достижение Йоханнеса Клебо на Олимпиаде-2026

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал историческое выступление норвежского лыжника Йоханнеса Клебо на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Просто потрясающе. Феноменальные усилия и достижение!» — написал Джокович на личной странице в социальных сетях.

На Олимпийских играх — 2026 в Италии Клебо выиграл личный и командный спринты, гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, марафон классическим стилем, эстафету и скиатлон. Норвежец стал 11-кратным олимпийским чемпионом — это рекорд среди зимних видов спорта.

