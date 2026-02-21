Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. За 3-е место
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Франция выиграла медальный зачёт Олимпийских игр — 2026 в биатлоне, Норвегия — вторая

Франция выиграла медальный зачёт Олимпийских игр — 2026 в биатлоне, Норвегия — вторая
Комментарии

Сборная Франции выиграла медальный зачёт Олимпийских игр — 2026 в Италии в биатлоне. Французские спортсмены завоевали в общей сложности 13 наград, из которых шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые.

Второе место в медальном зачёте заняла сборная Норвегии с 11 медалями (три золотые, пять серебряных, три бронзовые). Тройку лидеров замкнула команда Швеции, биатлонисты которой взяли три награды (одна золотая, одна серебряная, одна бронзовая). Всего на ОИ-2026 в биатлоне медали выиграли представители восьми стран.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с окончательным медальным зачётом олимпийского турнира в биатлоне:

Материалы по теме
Ей воздалось! Француженка получила золото Олимпиады, которого лишилась в спринте
Ей воздалось! Француженка получила золото Олимпиады, которого лишилась в спринте
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android