Франция выиграла медальный зачёт Олимпийских игр — 2026 в биатлоне, Норвегия — вторая

Сборная Франции выиграла медальный зачёт Олимпийских игр — 2026 в Италии в биатлоне. Французские спортсмены завоевали в общей сложности 13 наград, из которых шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые.

Второе место в медальном зачёте заняла сборная Норвегии с 11 медалями (три золотые, пять серебряных, три бронзовые). Тройку лидеров замкнула команда Швеции, биатлонисты которой взяли три награды (одна золотая, одна серебряная, одна бронзовая). Всего на ОИ-2026 в биатлоне медали выиграли представители восьми стран.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с окончательным медальным зачётом олимпийского турнира в биатлоне: