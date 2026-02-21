Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Клебо после шести золотых медалей на ОИ впервые с декабря 2025 года поцеловал свою невесту

15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо впервые за несколько месяцев поцеловался со своей невестой Перниллой Досвик. Это произошло после марафона на дистанции 50 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

— Сегодня это законно. Последний день, так что карантин снят.

— Значит, первый поцелуй с декабря?
— Да. Было приятно, — приводит слова Досвик NRK.

На Олимпийских играх — 2026 в Италии Клебо выиграл личный и командный спринты, гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, марафон классическим стилем, эстафету и скиатлон. Норвежец стал 11-кратным олимпийским чемпионом — это рекорд среди зимних видов спорта.

