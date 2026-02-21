Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медальный зачёт

В субботу, 21 февраля, завершились соревнования по биатлону на Олимпийских играх — 2026, которые прошли в Антхольце (Италия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком медалистов всех гонок на Олимпиаде-2026.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Результаты соревнований

Смешанная эстафета, 4х6 км.

1. Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Лу Жанмонно и Жулия Симон) — 1:04.15,5 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).

2. Италия (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер и Лиза Виттоцци) — отставание 25,8 (0+5).

3. Германия (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс) +1.05,3 (1+3).

Индивидуальная гонка, мужчины. 20 км.

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 51.31,5 (0 промахов).

2. Эрик Перро (Франция) +14,8 (1).

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +48,3 (1).

Индивидуальная гонка, женщины. 15 км.

1. Жулия Симон (Франция) — 39.41,9 (один промах).

2. Лу Жанмонно (Франция) +57,9 (2).

3. Лора Христова (Болгария) +1.04,3 (0).

Спринт, мужчины. 10 км.

1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 22.53,1 (0 промахов).

2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — отставание 13,7 (0).

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +15,9 (0).

Спринт, женщины. 7,5 км.

1. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) — 20.40,8 (0 промахов).

2. Осеан Мишлон (Франция) — отставание 2,8 (0).

3. Лу Жанмонно (Франция) +23,7 (1).

Гонка преследования, мужчины. 12,5 км.

1. Мартин Понсилуома (Швеция) — 31.11,9 (один промах).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +20,6 (2).

3. Эмильен Жаклен (Франция) +29,7 (3).

Гонка преследования, женщины. 10 км.

1. Лиза Виттоцци (Италия) — 30.11,8 (0 промахов).

2. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) — отставание 28,8 (3).

3. Суви Минккинен (Финляндия) +34,3 (0).

Эстафета, мужчины. 4х7,5 км.

1. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро) — 1:19.55,2 (1 штрафной круг + 9 дополнительных патронов).

2. Норвегия (Мартин Улдаль, Йохан-Олав Ботн, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен) — отставание 9,8 (0+6).

3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +57,5 (0+6).

Эстафета, женщины. 4х6 км.

1. Франция (Камиль Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жулия Симон) — 1:10.22,7 (1 штрафной круг + 6 дополнительных патронов).

2. Швеция (Линн Гестблом, Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) — отставание 51,3 (1+7).

3. Норвегия (Марте Крокста Юхансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен, Марен Киркеэйде) +1.07,6 (0+7).

Масс-старт, мужчины. 15 км.

1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 39.17,1 (0 промахов).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 10,5 секунды (1).

3. Кентен Фийон Майе (Франция) +25,6 (4 промаха).

Масс-старт, женщины. 12,5 км.

1. Осеан Мишлон (Франция) — 37.18,1 (два промаха).

2. Жулия Симон (Франция) — отставание 6,6 секунды (1).

3. Тереза Воборникова (Чехия) +7,4 (1).