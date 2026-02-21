Скидки
Олимпиада 2026

«Не могла представить более красивого финала». Вирер — о завершении карьеры на домашних ОИ

«Не могла представить более красивого финала». Вирер — о завершении карьеры на домашних ОИ
Комментарии

35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась о завершении своей спортивной карьеры. Итальянка провела последнюю гонку на домашних Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, заняв пятое место в масс-старте.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 16:15 МСК
Окончено
1
Осеан Мишлон
Франция
37:18.1
2
Жулия Симон
Франция
+6.6
3
Тереза Воборникова
Чехия
+7.4

«Рада, что продолжала до Олимпиады, потому что, увидев всех болельщиков и людей, которые пришли сегодня, понимаю — это того стоило. Конечно, путь был трудным и очень долгим, и я счастлива завершить его именно так, у себя дома. Я не могла представить более красивого финала. Их поддержка значит для меня больше, чем любая медаль. Победы приятно праздновать, но самое прекрасное за эти годы — это люди, с которыми я познакомилась, ставшие друзьями, и моменты, которые мы пережили вместе.

Я всегда старалась выкладываться по максимуму и никогда не сдаваться, думаю, что на всех подиумах и с каждой выигранной медалью это было видно. Но теперь я завершила карьеру и надеюсь, что молодёжь сможет показать себя», – приводит слова Вирер Fondo Italia.

Олимпиада 2026
Все новости RSS

