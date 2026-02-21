Двукратная чемпионка ОИ-2026 Фрида Карлссон не выступит в олимпийском марафоне на 50 км

Двукратная олимпийская чемпионка шведская лыжница Фрида Карлссон не выйдет на старт марафона на дистанции 50 км классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсменка заболела, у неё высокая температура. Об этом она сообщила на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Карлссон

Женский марафон на 50 км завершит программу лыжных гонок на Олимпиаде-2026. Он пройдёт в воскресенье, 22 февраля. Начало назначено на 12:00 мск.

На Олимпийских играх в Италии Фрида Карлссон выиграла две золотые медали — в скиатлоне и разделке на 10 км свободным стилем. В эстафете сборная Швеции была второй. Стоит отметить, что Карлссон является действующей чемпионкой мира (2025) в марафоне на 50 км.