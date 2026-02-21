Скидки
Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Олимпиада 2026

Йоханнес Клебо показал фотографию с шестью золотыми медалями Олимпийских игр — 2026

Комментарии

15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал фотографию со всеми своими наградами, завоёванными на Олимпийских играх — 2026 в Италии. 29-летний Клебо выиграл все шесть гонок, которые проходили в рамках соревновательной программы в лыжных гонках.

«Невероятно», — подписал публикацию Клебо на личной странице в соцсетях.

Фото: Из личного архива Клебо

На Олимпийских играх — 2026 в Италии Клебо выиграл личный и командный спринты, гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, марафон классическим стилем, стал чемпионом в эстафете и скиатлоне. Норвежец стал 11-кратным олимпийским чемпионом — это рекорд среди зимних видов спорта.

