Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Видеообзор олимпийского марафона на 50 км, в котором Коростелёв занял пятое место

Комментарии

Сегодня, 21 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Италии состоялся мужской масс-старт на дистанции 50 км классическим стилем. Медали завоевали три лыжника из Норвегии.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7

Победу одержал Йоханнес Клебо, который стал 11-кратным олимпийским чемпионом. Второе место занял Мартин Лёвстрём Нюэнгет, замкнул тройку призёров Эмиль Иверсен. Российский лыжник Савелий Коростелёв финишировал пятым. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором гонки.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

Game Over. Йоханнес Клебо полностью прошёл лыжные гонки
