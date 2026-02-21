Видеообзор олимпийского марафона на 50 км, в котором Коростелёв занял пятое место

Сегодня, 21 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Италии состоялся мужской масс-старт на дистанции 50 км классическим стилем. Медали завоевали три лыжника из Норвегии.

Победу одержал Йоханнес Клебо, который стал 11-кратным олимпийским чемпионом. Второе место занял Мартин Лёвстрём Нюэнгет, замкнул тройку призёров Эмиль Иверсен. Российский лыжник Савелий Коростелёв финишировал пятым. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором гонки.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.