Конькобежец Торуп принёс Дании лишь вторую в истории медаль на зимних Олимпийских играх
31-летний конькобежец Виктор Хальд Торуп принёс историческую медаль сборной Дании, став серебряным призёром масс-старта на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия). Награда Торупа стала лишь второй для датчан в истории их выступлений на зимних Олимпийских играх.
Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Мужчины. Масс-старт. Финал
21 февраля 2026, суббота. 18:40 МСК
Окончено
1
Йоррит Бергсма
Нидерланды
68
2
Виктор Хальд Торуп
Дания
47
3
Андреа Джованини
Италия
21
Первую медаль сборной Дании выиграла женская сборная по кёрлингу на Олимпиаде-1998 в Нагано (Япония). Примечательно, что тогда это тоже было серебро.
На летних Олимпийских играх сборная Дании выступает значительно успешнее. За всю историю датчанами было выиграно 214 медалей, 29 из них — золотые.
Виктор Хальд Торуп женат на бывшей российской конькобежке Софье Просвирновой. Она стала гражданкой Дании после того, как вышла замуж и взяла фамилию супруга.
