«Хороший лыжник». Йоханнес Клебо оценил перспективы 22-летнего Савелия Коростелёва

11-кратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о выступлениях 22-летнего российского лыжника Савелия Коростелёва на международных соревнованиях.

«Коростелёв делает огромные шаги в этом сезоне. После этапа Кубка мира в Давосе он шаг за шагом показывал, что хороший лыжник, делает огромные шаги в карьере. Это правильное направление, думаю, сегодня он также показал, что сильный парень. Надеюсь, мы будем чаще видеть его в будущем, что он продолжит идти в правильном направлении», — приводит слова Клебо ТАСС.

Лучшим результатом Савелия Коростелёва на Олимпиаде-2026 стало четвёртое место в скиатлоне на 20 км.