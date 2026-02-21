Скидки
Клебо ответил, есть ли у него послание для Большунова после шести золотых медалей ОИ-2026

11-кратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо ответил на вопрос, есть ли у него какое-то послание трёхкратному олимпийскому чемпиону россиянину Александру Большунову. На Олимпиаде-2026 в Италии Клебо выиграл шесть золотых медалей в шести гонках, в то время как Большунов на Игры допущен не был.

«Нет. Имею в виду, что у нас есть некоторые трудности, когда дело доходит до языка», — приводит слова Клебо ТАСС.

От России в мужских лыжных гонках на ОИ-2026 выступал 22-летний Савелий Коростелёв. Его лучшим результатом на Олимпиаде-2026 стало четвёртое место в скиатлоне на 20 км.

«Большунов не помешал бы ему». Коростелёв — о рекорде Клебо на Олимпиаде-2026
🥇🥇🥇🥇🥇🥇 Клебо установил великий рекорд на Олимпиаде! Коростелёв — пятый
🥇🥇🥇🥇🥇🥇 Клебо установил великий рекорд на Олимпиаде! Коростелёв — пятый
