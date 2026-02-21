Скидки
Олимпиада 2026

Аделия Петросян выступила с показательным номером на гала-шоу на Олимпиаде-2026

Аделия Петросян выступила с показательным номером на гала-шоу на Олимпиаде-2026
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян представила показательный номер на гала-шоу на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Спортсменка в золотом платье выступила под песни исполнительницы Шакиры Waka Waka и Hips Don't Lie. В прокате Аделия исполнила два прыжка — тройной тулуп и двойной аксель.

Всего с показательными номерами выступят 29 фигуристов. Российский фигурист Пётр Гуменник на шоу приглашение не получил.

В личном турнире в женском одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место. Среди женщин олимпийской чемпионкой стала американская спортсменка Алиса Лью. Серебряную награду выиграла японка Каори Сакамото, бронзу взяла ещё одна японка Ами Накаи.

