Йоханнес Клебо высказался о своих победах на Олимпиаде-2026 без российских лыжников

11-кратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо ответил на вопрос, чувствует ли он неполноценным свой реванш на Олимпийских играх — 2026 за Олимпиаду-2022 в условиях отсутствия большинства российских лыжников на соревнованиях. На ОИ-2026 Клебо выиграл шесть золотых медалей в шести гонках.

«Мы соревнуемся с людьми, которые выходят на старт, и это то, на чем мы сосредоточены. Я сделал всё, что в моих силах, чтобы как можно лучше подготовиться к этим Олимпийским играм, думаю, все вопросы по этому поводу заключаются в том, что они находятся не на моём уровне, а выше.

Я не могу быть сконцентрирован на этой составляющей, стараюсь сосредоточиться на том, на что могу повлиять, что определяет то, в какой форме я смогу выступить на Олимпийских играх», — приводит слова Клебо ТАСС.