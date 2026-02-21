Скидки
Олимпиада 2026

«Не думаю о нём». Иверсен — об отсутствии Большунова на Олимпийских играх — 2026

«Не думаю о нём». Иверсен — об отсутствии Большунова на Олимпийских играх — 2026
Комментарии

Олимпийский чемпион 2026 года норвежский лыжник Эмиль Иверсен оценил уровень россиянина Савелия Коростелёва, а также ответил на вопрос о трёхкратном олимпийском чемпионе Александре Большунове.

— Как оцените выступление Савелия Коростелёва на Олимпиаде?
— Савелий — молодой и сильный спортсмен, будет интересно наблюдать за ним в ближайшие годы. Я впечатлён тем, что он сделал здесь. Он здесь один, не знаю, насколько у него большая команда. У него точно впереди будущее. Видимо, мне не доведётся с ним много соревноваться, но буду смотреть [его выступления] по телевизору.

— Вам хотелось бы увидеть больше нейтральных атлетов, чтобы он был не один?
— Если критерии для статуса будут выполнены, конечно, нам нужно больше таких атлетов, но важно, чтобы они следовали критериям.

— Большунов назвал Олимпиаду, конкретно скиатлон, цирком. Что думаете?
— Я не думаю о нём, — приводит слова Иверсена «Спорт-экспресс».

