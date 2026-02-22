Марафон 50 км с участием Непряевой на Олимпиаде 22 февраля: во сколько, где смотреть

Сегодня, 22 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжатся соревнования по лыжным гонкам. В рамках соревновательного дня состоится женский масс-старт на 50 км классическим стилем.

В гонке примет участие российская лыжница Дарья Непряева. Её стартовый номер — 14-й. Старт запланирован на 12:00 мск. Права на трансляцию соревнований по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.