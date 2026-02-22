Мужская сборная Канады выиграла золото Олимпиады-2026 в кёрлинге, одолев Великобританию

Мужская сборная Канады одержала победу в турнире по кёрлингу на Олимпийских играх в Милане (Италия). В финальном матче канадцы обыграли команду Великобританию со счётом 9:6. В состав чемпионов вошли Брэдли Джейкобс, Марк Кеннеди, Бретт Галлант, Бен Хеберт и Тайлер Тарди.

Ранее бронзовую награду выиграли кёрлингисты из Швейцарии. В матче за третье место они разгромили Норвегию (9:1). В женском финале встретятся сборные Швейцарии и Швеции в воскресенье, 22 февраля.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.