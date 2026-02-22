Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. За 3-е место
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Кёрлинг на Олимпиаде 2026, мужчины, финал: результаты

Мужская сборная Канады выиграла золото Олимпиады-2026 в кёрлинге, одолев Великобританию
Комментарии

Мужская сборная Канады одержала победу в турнире по кёрлингу на Олимпийских играх в Милане (Италия). В финальном матче канадцы обыграли команду Великобританию со счётом 9:6. В состав чемпионов вошли Брэдли Джейкобс, Марк Кеннеди, Бретт Галлант, Бен Хеберт и Тайлер Тарди.

Олимпиада 2026. Кёрлинг
Мужчины. Финал. Великобритания — Канада
21 февраля 2026, суббота. 21:05 МСК
Великобритания
Окончено
6:9
Канада

Ранее бронзовую награду выиграли кёрлингисты из Швейцарии. В матче за третье место они разгромили Норвегию (9:1). В женском финале встретятся сборные Швейцарии и Швеции в воскресенье, 22 февраля.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Финляндия ведёт 4:1 в матче за бронзу Олимпиады-2026! Предпоследний день Игр! LIVE
Live
Финляндия ведёт 4:1 в матче за бронзу Олимпиады-2026! Предпоследний день Игр! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android