Немки Лаура Нольте и Дебора Леви выиграли Олимпиаду-2026 в двойках в бобслее
Немецкие бобслеистки Лаура Нольте и Дебора Леви выиграли золотые медали в двойках на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Они показали результат 3.48,46. Серебряные награды выиграли немки Лиза Буквиц и Неле Шутен с отставанием 0,53 секунды. Тройку призёров замкнули представительницы США Кейлли Хамфрис и Джасмин Джонс (+0,75).
Олимпиада 2026. Бобслей
Женщины. Двойки. 4-я попытка
21 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
Окончено
1
Германия
2
Германия
3
США
Олимпийские игры — 2026. Бобслей. Женщины. Двойки. Результаты:
- Лаура Нольте и Дебора Леви (Германия) — 3.48,46.
- Лиза Буквиц и Неле Шутен (Германия) — отставание 0,53.
- Кейлли Хамфрис и Джасмин Джонс (США) +0,75.
- Ким Калицки и Талеа Препенс (Германия) +0,90.
- Кейша Лав и Азария Хилл (США) +1,35.
