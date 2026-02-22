Немки Лаура Нольте и Дебора Леви выиграли Олимпиаду-2026 в двойках в бобслее

Немецкие бобслеистки Лаура Нольте и Дебора Леви выиграли золотые медали в двойках на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Они показали результат 3.48,46. Серебряные награды выиграли немки Лиза Буквиц и Неле Шутен с отставанием 0,53 секунды. Тройку призёров замкнули представительницы США Кейлли Хамфрис и Джасмин Джонс (+0,75).

Олимпийские игры — 2026. Бобслей. Женщины. Двойки. Результаты: