Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Бобслей на Олимпиаде 2026, женщины, двойки: результаты

Немки Лаура Нольте и Дебора Леви выиграли Олимпиаду-2026 в двойках в бобслее
Комментарии

Немецкие бобслеистки Лаура Нольте и Дебора Леви выиграли золотые медали в двойках на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Они показали результат 3.48,46. Серебряные награды выиграли немки Лиза Буквиц и Неле Шутен с отставанием 0,53 секунды. Тройку призёров замкнули представительницы США Кейлли Хамфрис и Джасмин Джонс (+0,75).

Олимпиада 2026. Бобслей
Женщины. Двойки. 4-я попытка
21 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
Окончено
1
Германия
2
Германия
3
США

Олимпийские игры — 2026. Бобслей. Женщины. Двойки. Результаты:

  1. Лаура Нольте и Дебора Леви (Германия) — 3.48,46.
  2. Лиза Буквиц и Неле Шутен (Германия) — отставание 0,53.
  3. Кейлли Хамфрис и Джасмин Джонс (США) +0,75.
  4. Ким Калицки и Талеа Препенс (Германия) +0,90.
  5. Кейша Лав и Азария Хилл (США) +1,35.
