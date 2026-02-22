Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Гуменник назвал момент в сезоне, когда чувствовал себя неувереннее всего

Гуменник назвал момент в сезоне, когда чувствовал себя неувереннее всего
Комментарии

Российский фигурист Пётр Гуменник, занявший шестое место на Олимпийских играх — 2026 в Италии, рассказал, в какой момент сезона он чувствовал себя наименее уверенным в своих силах.

— Какие моменты были самые волнительные в течение этого сезона, если не брать Олимпийские игры?
— Ну, волнительно было перед Пекином. Когда последнюю неделю я пытался накатать программу максимально, мне кажется, даже начинал с перебором тренироваться, потому что не было той уверенности желаемой. И я пытался её добавить дополнительными прокатами, дополнительными тренировками, в этот момент, наверное, был самый такой неуверенный. А так я, в принципе, излишне не волновался, – сказал Гуменник в интервью Okko.

