«Уже хорошо, что Коростелёв участвует». Норвежец Нюэнгет — о допуске российских лыжников

«Уже хорошо, что Коростелёв участвует». Норвежец Нюэнгет — о допуске российских лыжников
Комментарии

Олимпийский чемпион 2026 года норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет высказался о вопросе допуска российских спортсменов на международные соревнования. На Олимпиаде-2026 в Италии выступают только два россиянина — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.

— Вам хотелось бы увидеть больше нейтральных атлетов на соревнованиях?
— У меня ощущение, что это не я должен отвечать на такой вопрос. На данный момент я бы просто сказал, что поддерживаю решение международной федерации. Думаю, это лучший ответ.

— Большунов назвал Олимпиаду «цирком». Без него это полноценная Олимпиада?
— Это уже определённо хорошо, что Савелий [Коростелёв] участвует. В какой-то мере всегда можно задавать вопрос, смог бы такой лыжник, как он, быть здесь на уровне. Но сейчас действует решение — такое, какое есть, нам приходится иметь дело с ним. Я концентрируюсь на том, чтобы делать максимум того, что могу я — бегать быстро, например. Думаю, это лучший подход к данной теме, — приводит слова Нюэнгета «Спорт-экспресс».

