Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 21 февраля 2026 года, таблица

Завершился очередной соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026, которые проходят в Италии. В его рамках было разыграно 11 комплектов наград (биатлон, бобслей, кёрлинг, конькобежный спорт, лыжные гонки, фристайл, хоккей, шорт-трек и ски-альпинизм).

По итогам дня сборная Норвегии продолжает уверенно возглавлять медальный зачёт Олимпиады, в активе скандинавов 40 медалей: 18 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых. Сборная США на втором месте с 32 медалями: 11 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых. В топ-3 поднялись Нидерланды с 20 медалями (10 золотых, семь серебряных, три бронзовые).

Сборная России с одной серебряной медалью находится на 27-м месте в неофициальном медальном зачёте Олимпиады.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 медального зачёта Олимпиады-2026 на 21 февраля 2026 года:

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
