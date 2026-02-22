Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 18-го дня, 21 февраля

21 февраля в Италии прошёл очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. В его рамках было разыграно 11 комплектов наград (биатлон, бобслей, кёрлинг, конькобежный спорт, лыжные гонки, фристайл, хоккей, шорт-трек и ски-альпинизм).

Олимпиада-2026. Результаты на 21 февраля

Бобслей

Мужчины, четвёрки. Первый заезд.

Германия Германия Великобритания

Мужчины, четвёрки. Второй заезд.

Германия Германия Германия

Женщины, двойки. Четвёртый заезд. Финал.

Лаура Нольте и Дебора Леви (Германия) — 3.48,46. Лиза Буквиц и Неле Шутен (Германия) — отставание 0,53. Кейлли Хамфрис и Джасмин Джонс (США) +0,75.

Фристайл

Смешанные команды, акробатика. Финал.

США Китай Австралия

Мужчины, ски-кросс. Финал.

Симоне Деромедис (Италия) Федерико Томазони (Италия) Алекс Фива (Швейцария)

Мужчины, хафпайп. Финал.

Алекс Феррейра (США) Хенри Силдару (Эстония) Брендан Маккей (Канада)

Лыжные гонки

Мужчины, масс-старт 50 км, классика. Финал.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:07.7,1.

2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 8,9.

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) +30,7.

Ски-альпинизм

Смешанная эстафета. Финал.

Франция Швейцария Испания

Кёрлинг

Женщины. Матч за третье место.

Канада – США – 10:7

Мужчины. Финал.

Великобритания – Канада – 6:9

Биатлон

Женщины, масс-старт 12,5 км. Финал.

Осеан Мишлон (Франция) Жулия Симон (Франция) Тереза Воборникова (Чехия)

Конькобежный спорт

Мужчины, масс-старт. Финал.

Йоррит Бергсма (Нидерланды) Виктор Хальд Торуп (Дания) Андреа Джованини (Италия)

Женщины, масс-старт. Финал.

Марейке Груневауд (Нидерланды) Ивани Блонден (Канада) Миа Килбург-Манганелло (США)

Хоккей

Мужчины. Матч за третье место.

Словакия — Финляндия – 1:6