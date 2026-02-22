Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 18-го дня, 21 февраля

21 февраля в Италии прошёл очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. В его рамках было разыграно 11 комплектов наград (биатлон, бобслей, кёрлинг, конькобежный спорт, лыжные гонки, фристайл, хоккей, шорт-трек и ски-альпинизм).
Олимпиада-2026. Результаты на 21 февраля
Бобслей
Мужчины, четвёрки. Первый заезд.
- Германия
- Германия
- Великобритания
Мужчины, четвёрки. Второй заезд.
- Германия
- Германия
- Германия
Женщины, двойки. Четвёртый заезд. Финал.
- Лаура Нольте и Дебора Леви (Германия) — 3.48,46.
- Лиза Буквиц и Неле Шутен (Германия) — отставание 0,53.
- Кейлли Хамфрис и Джасмин Джонс (США) +0,75.
Фристайл
Смешанные команды, акробатика. Финал.
- США
- Китай
- Австралия
Мужчины, ски-кросс. Финал.
- Симоне Деромедис (Италия)
- Федерико Томазони (Италия)
- Алекс Фива (Швейцария)
Мужчины, хафпайп. Финал.
- Алекс Феррейра (США)
- Хенри Силдару (Эстония)
- Брендан Маккей (Канада)
Лыжные гонки
Мужчины, масс-старт 50 км, классика. Финал.
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:07.7,1.
2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 8,9.
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) +30,7.
Ски-альпинизм
Смешанная эстафета. Финал.
- Франция
- Швейцария
- Испания
Кёрлинг
Женщины. Матч за третье место.
Канада – США – 10:7
Мужчины. Финал.
Великобритания – Канада – 6:9
Биатлон
Женщины, масс-старт 12,5 км. Финал.
- Осеан Мишлон (Франция)
- Жулия Симон (Франция)
- Тереза Воборникова (Чехия)
Конькобежный спорт
Мужчины, масс-старт. Финал.
- Йоррит Бергсма (Нидерланды)
- Виктор Хальд Торуп (Дания)
- Андреа Джованини (Италия)
Женщины, масс-старт. Финал.
- Марейке Груневауд (Нидерланды)
- Ивани Блонден (Канада)
- Миа Килбург-Манганелло (США)
Хоккей
Мужчины. Матч за третье место.
Словакия — Финляндия – 1:6