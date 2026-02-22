Скидки
Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 18-го дня, 21 февраля

Комментарии

21 февраля в Италии прошёл очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. В его рамках было разыграно 11 комплектов наград (биатлон, бобслей, кёрлинг, конькобежный спорт, лыжные гонки, фристайл, хоккей, шорт-трек и ски-альпинизм).

Олимпиада-2026. Результаты на 21 февраля

Бобслей

Мужчины, четвёрки. Первый заезд.

  1. Германия
  2. Германия
  3. Великобритания

Мужчины, четвёрки. Второй заезд.

  1. Германия
  2. Германия
  3. Германия

Женщины, двойки. Четвёртый заезд. Финал.

  1. Лаура Нольте и Дебора Леви (Германия) — 3.48,46.
  2. Лиза Буквиц и Неле Шутен (Германия) — отставание 0,53.
  3. Кейлли Хамфрис и Джасмин Джонс (США) +0,75.

Фристайл

Смешанные команды, акробатика. Финал.

  1. США
  2. Китай
  3. Австралия

Мужчины, ски-кросс. Финал.

  1. Симоне Деромедис (Италия)
  2. Федерико Томазони (Италия)
  3. Алекс Фива (Швейцария)

Мужчины, хафпайп. Финал.

  1. Алекс Феррейра (США)
  2. Хенри Силдару (Эстония)
  3. Брендан Маккей (Канада)

Лыжные гонки

Мужчины, масс-старт 50 км, классика. Финал.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:07.7,1.

2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 8,9.

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) +30,7.

Ски-альпинизм

Смешанная эстафета. Финал.

  1. Франция
  2. Швейцария
  3. Испания

Кёрлинг

Женщины. Матч за третье место.

Канада – США – 10:7

Мужчины. Финал.

Великобритания – Канада – 6:9

Биатлон

Женщины, масс-старт 12,5 км. Финал.

  1. Осеан Мишлон (Франция)
  2. Жулия Симон (Франция)
  3. Тереза Воборникова (Чехия)

Конькобежный спорт

Мужчины, масс-старт. Финал.

  1. Йоррит Бергсма (Нидерланды)
  2. Виктор Хальд Торуп (Дания)
  3. Андреа Джованини (Италия)

Женщины, масс-старт. Финал.

  1. Марейке Груневауд (Нидерланды)
  2. Ивани Блонден (Канада)
  3. Миа Килбург-Манганелло (США)

Хоккей

Мужчины. Матч за третье место.

Словакия — Финляндия – 1:6

Календарь Олимпийских игр-2026
