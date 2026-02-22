Скидки
«Думала, будет хуже». Петросян – о проверках на допинг на Олимпиаде-2026

«Думала, будет хуже». Петросян – о проверках на допинг на Олимпиаде-2026
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян рассказала о проверках на допинг на Олимпийских играх в Италии. Ранее сообщалось, что Петросян прошла проверку на допинг после произвольной программы на ОИ-2026

«Не устала ли от допинг-проб? Хочу сказать, думала, что будет хуже. Так что все нормально», — приводит слова Петросян ТАСС.

Аделия Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестой позиции. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. За произвольный прокат судьи выставили ей 141,64 балла. В своей произвольной программе россиянка не справилась с элементом ультра-си четверным тулупом, который был заявлен первым в её выступлении.

