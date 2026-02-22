Гуменник – о еде на ОИ: уже надоела, она не меняется

Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал про Олимпийскую деревню и поделился мнением о питании.

— Расскажи поподробнее про Олимпийскую деревню, с кем ты там больше всего проводишь времени? Где, какие развлечения? Какая еда?

— В Олимпийской деревне много развлечений. Есть аэрохоккей, есть такой футбол, которым надо крутить ручками. Есть компьютеры, на которых запретили устанавливать жестокие игры, и теперь можно играть только в гольф. Вот. Есть разные станции, где надо выполнять какие-то челленджи, чтобы получать сувениры, там отвечать на какие-то вопросы. Или, например, можно было получить губную помаду за то, что тебе сделают макияж. Вот я туда подошёл, говорю: «А можно на макияж я потом запишусь, а помаду сейчас получу?».

Еда вкусная. Но чуть-чуть уже надоела, потому что она там не меняется, хоть и поначалу казалась очень разнообразной. Ну да, почти, почти не меняется, она там только в течение дня меняется. Но изо дня в день одно и то же меню. И если сначала мне хотелось всё попробовать за один обед и это, конечно, не получалось даже с диетической колой, то теперь уже я всё испробовал и сходил уже в рестораны, и в ресторанах тоже отметил качество итальянской еды, было очень вкусно, — сказал Гуменник в интервью Okko.

На Олимпиаде-2026 Гуменник занял шестое место.