Аделия Петросян рассказала, чему хотела бы научиться у иностранных соперниц

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян рассказала, что хотела бы перенять у иностранных соперниц.

«Говоря о том, чему хочется научиться у иностранных соперниц, как раз речь о том, чтобы каждый раз получать удовольствие от проката, и не важно, получился он или нет. Они каждый раз находят, за что себя похвалить, гордятся, восхищаются. Наверное, в какой-то степени это хорошо, они спокойно к этому всему относятся», — приводит слова Петросян ТАСС.

Аделия Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестой позиции. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. За произвольный прокат судьи выставили ей 141,64 балла. Чемпионкой стала американская фигуристка Алиса Лью.