Аделия Петросян рассказала, чему хотела бы научиться у иностранных соперниц

Комментарии

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян рассказала, что хотела бы перенять у иностранных соперниц.

«Говоря о том, чему хочется научиться у иностранных соперниц, как раз речь о том, чтобы каждый раз получать удовольствие от проката, и не важно, получился он или нет. Они каждый раз находят, за что себя похвалить, гордятся, восхищаются. Наверное, в какой-то степени это хорошо, они спокойно к этому всему относятся», — приводит слова Петросян ТАСС.

Аделия Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестой позиции. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. За произвольный прокат судьи выставили ей 141,64 балла. Чемпионкой стала американская фигуристка Алиса Лью.

Материалы по теме
Как судили Петросян на Олимпиаде? Внимательно разбираем оценки
