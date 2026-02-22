Скидки
Губерниев – после марафона на ОИ-2026: вот для этого нас норвежцы и отстраняли в лыжах!

Губерниев – после марафона на ОИ-2026: вот для этого нас норвежцы и отстраняли в лыжах!
Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выступление норвежских лыжников в марафоне классическим стилем на Олимпийских играх-2026 в Италии. Норвежцы заняли весь пьедестал. Золото взял Йоханесс Клебо, следом расположились его соотечественники Мартин Лёвстрём Нюэнгет и Эмиль Иверсен. Российский лыжник Савелий Коростелёв финишировал на пятом месте.

«Вот для всего этого нас норвежцы и отстраняли в лыжах! Чтобы царствовать и всем владеть!» — написал Губерниев на личной странице в телеграм-канале.

Золотая медаль в марафоне стала для Клебо шестой на Играх в Италии. Ранее ещё никому не удавалось выиграть столько золота на одной зимней Олимпиаде. Также для Йоханнеса это 11-е олимпийское золото в карьере.

