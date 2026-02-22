Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Видео показательного номера Аделии Петросян на гала-шоу на Олимпиаде-2026

Видео показательного номера Аделии Петросян на гала-шоу на Олимпиаде-2026
Комментарии

Российская фигуристка Аделия Петросян выступила с показательным номером на гала-вечере Олимпийских игр 2026 года в Милане. Фигуристка вышла на лёд в золотом платье и откатала программу под композиции Шакиры Waka Waka и Hips Don’t Lie. В рамках выступления Петросян выполнила два прыжковых элемента — тройной тулуп и двойной аксель.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео выступления россиянки.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

Напомним, Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестой позиции. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. За произвольный прокат судьи выставили ей 141,64 балла. Чемпионкой стала представительница США Алиса Лью.

Материалы по теме
Отстранённость без права на ошибку. Аделии Петросян нечего стыдиться
Отстранённость без права на ошибку. Аделии Петросян нечего стыдиться
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android