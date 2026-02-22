Видео показательного номера Аделии Петросян на гала-шоу на Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян выступила с показательным номером на гала-вечере Олимпийских игр 2026 года в Милане. Фигуристка вышла на лёд в золотом платье и откатала программу под композиции Шакиры Waka Waka и Hips Don’t Lie. В рамках выступления Петросян выполнила два прыжковых элемента — тройной тулуп и двойной аксель.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео выступления россиянки.

Напомним, Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестой позиции. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. За произвольный прокат судьи выставили ей 141,64 балла. Чемпионкой стала представительница США Алиса Лью.