Последняя гонка Непряевой на ОИ-2026: онлайн-трансляция марафона 50 км начнётся в 12:00

22 февраля российская лыжница Дарья Непряева примет участие в марафоне на 50 км на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Начало гонки – в 12:00 мск.

Права на трансляцию соревнований по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko. Также «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию гонки.

Ранее на Олимпиаде-2026 Непряева заняла 17-е место в скиатлоне и 21-е место в разделке на 10 км.

Напомним, российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева получили нейтральные статусы в конце 2025 года, после этого дебютировав на нескольких этапах Кубка мира, включая многодневную гонку «Тур де Ски».