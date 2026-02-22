Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Последняя гонка Дарьи Непряевой на ОИ-2026: онлайн-трансляция марафона 50 км начнётся в 12:00 мск

Последняя гонка Непряевой на ОИ-2026: онлайн-трансляция марафона 50 км начнётся в 12:00
Комментарии

22 февраля российская лыжница Дарья Непряева примет участие в марафоне на 50 км на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Начало гонки – в 12:00 мск.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 февраля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Не началось

Права на трансляцию соревнований по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko. Также «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию гонки.

Ранее на Олимпиаде-2026 Непряева заняла 17-е место в скиатлоне и 21-е место в разделке на 10 км.

Напомним, российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева получили нейтральные статусы в конце 2025 года, после этого дебютировав на нескольких этапах Кубка мира, включая многодневную гонку «Тур де Ски».

Материалы по теме
Тяжелейшее испытание для Дарьи Непряевой. Полное расписание 16-го дня Олимпиады
Тяжелейшее испытание для Дарьи Непряевой. Полное расписание 16-го дня Олимпиады
Календарь Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android