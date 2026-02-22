Скидки
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
Главная Олимпиада 2026 Новости

Аделия Петросян рассказала, как стала относиться к своим результатам на ОИ-2026

Аделия Петросян рассказала, как стала относиться к своим результатам на ОИ-2026
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян рассказала, что со временем стала более спокойно воспринимать своё выступление на Олимпиаде в Италии.

«Уже немного получше себя чувствую и поспокойнее отношусь ко всему происходящему, сейчас выдохнем и дальше продолжим работать. Буду анализировать своё внутреннее состояние, наверное, хочется спокойно к этому всему относиться, радостнее. Надеюсь, что этот этап моей жизни поможет в будущем и я смогу просто спокойно от каждого отталкивания лезвия ото льда двигаться к следующему толчку и наслаждаться этим», — приводит слова Петросян ТАСС.

На Играх в женском одиночном катании Петросян заняла шестое место, набрав по сумме двух программ 214,53 балла (72,89 — короткая, 141,64 — произвольная).

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
