Все новости
Олимпиада 2026

Российские фигуристы не выступят на чемпионате мира в Чехии — ISU

Российские фигуристы не выступят на чемпионате мира в Чехии — ISU
Комментарии

В пресс‑службе Международного союза конькобежцев сообщили, что фигуристы с российскими и белорусскими паспортами не смогут принять участия в чемпионате мира 2026 года в Праге.

«Фигуристы, имеющие российские и белорусские паспорта, не смогут получить приглашения или участвовать в соревнованиях ISU. Для квалификационных соревнований к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане в Кортине было сделано исключение», — написано в сообщении Международного союза конькобежцев.

Петросян и Гуменник не смогли завоевать медали Олимпийских игр — 2026. Оба спортсмена оказались на шестой строчке. Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. В Олимпиаде-2026 принимают участие 13 российских спортсменов.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Олимпиада 2026

