Стало известно, когда Аделия Петросян вернётся в Россию

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян сообщила, когда планирует вылететь из Милана в Россию.

«Вылетаю 23 февраля», — приводит слова Петросян ТАСС.

Ранее российская спортсменка заявляла, что планирует посетить церемонию закрытия Олимпийских игр, которая пройдёт 22 февраля в Вероне.

На Играх в женском одиночном катании Петросян заняла шестое место, набрав по сумме двух программ 214,53 балла (72,89 — короткая, 141,64 — произвольная).

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. В Олимпиаде-2026 принимают участие 13 российских спортсменов.