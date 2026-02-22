Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Стало известно, когда Аделия Петросян вернётся в Россию

Стало известно, когда Аделия Петросян вернётся в Россию
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян сообщила, когда планирует вылететь из Милана в Россию.

«Вылетаю 23 февраля», — приводит слова Петросян ТАСС.

Ранее российская спортсменка заявляла, что планирует посетить церемонию закрытия Олимпийских игр, которая пройдёт 22 февраля в Вероне.

На Играх в женском одиночном катании Петросян заняла шестое место, набрав по сумме двух программ 214,53 балла (72,89 — короткая, 141,64 — произвольная).

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. В Олимпиаде-2026 принимают участие 13 российских спортсменов.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Аделия Петросян рассказала, как стала относиться к своим результатам на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android