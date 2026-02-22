Пётр Гуменник рассказал о возможных изменениях в карьере после Олимпиады

Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, как могут измениться его подготовка к следующему сезону и планы на будущее.

— Есть какое-то понимание уже сейчас, что будешь делать дальше? Может быть, новых хореографов каких-то хочешь попробовать и, может быть, по-другому как-то подойти к следующему сезону? Думал ли ты о будущем?

— Ну, вообще, да, думал, но сейчас надо ещё подождать, возможно, поменяется регламент. Непонятно ещё, получится ли в следующем сезоне выступать на международных соревнованиях. От этого будет много чего зависеть. Вот. И нужно будет с тренерами обсудить этот вопрос. Но планов много. С хореографами я всегда люблю с новыми работать. Всегда мне хочется что-то попробовать новое, чтоб потом всё совместить и для себя выявить что-то лучшее.

— Есть какие-то имена, которые ты хочешь озвучить, с кем бы ты хотел поработать?

— Пока все, с кем я не работал, со всеми бы хотелось, но в каком порядке и над какой программой – ещё не определил, — сказал Гуменник в интервью Okko.

Напомним, на Олимпиаде-2026 Гуменник занял шестое место.

