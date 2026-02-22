Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Пётр Гуменник рассказал о возможных изменениях в карьере после Олимпиады

Пётр Гуменник рассказал о возможных изменениях в карьере после Олимпиады
Комментарии

Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, как могут измениться его подготовка к следующему сезону и планы на будущее.

— Есть какое-то понимание уже сейчас, что будешь делать дальше? Может быть, новых хореографов каких-то хочешь попробовать и, может быть, по-другому как-то подойти к следующему сезону? Думал ли ты о будущем?
— Ну, вообще, да, думал, но сейчас надо ещё подождать, возможно, поменяется регламент. Непонятно ещё, получится ли в следующем сезоне выступать на международных соревнованиях. От этого будет много чего зависеть. Вот. И нужно будет с тренерами обсудить этот вопрос. Но планов много. С хореографами я всегда люблю с новыми работать. Всегда мне хочется что-то попробовать новое, чтоб потом всё совместить и для себя выявить что-то лучшее.

— Есть какие-то имена, которые ты хочешь озвучить, с кем бы ты хотел поработать?
— Пока все, с кем я не работал, со всеми бы хотелось, но в каком порядке и над какой программой – ещё не определил, — сказал Гуменник в интервью Okko.

Напомним, на Олимпиаде-2026 Гуменник занял шестое место.

Пётр Гуменник оставил автограф на стене олимпийцев на Играх-2026

Материалы по теме
Гуменник выпустил пост с благодарностью за поддержку на ОИ-2026
Истории
Гуменник выпустил пост с благодарностью за поддержку на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android