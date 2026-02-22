Пётр Гуменник рассказал о своей тактике на текущий сезон

Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал подробности выбранной им тактики на сезон.

— Давай вернёмся с Олимпиады на начало сезона. У тебя было три важных старта в течение одного сезона. Это Пекин, чемпионат России и Олимпиада. Как ты распределил силы? Знал ли, что тебе точно хватит того, что ты натренировал в Америке, верил ли ты в свою тактику и придерживался ли ты её?

— Да, у меня была определённая тактика, и я её придерживался. Порой было немножко волнительно. Например, когда ехал в Китай на отборочные, я ещё не был в полной форме и переживал немного из-за того, что элементы не всегда получались, не были ещё качественными. Но контент я решил не менять, почти что, ну, в короткой только сделал сальхов. Чтобы уже к нему привыкнуть, к этим заходам и просто уже довести это до автоматизма. Порой было сложно придерживаться такого графика. Но я доверял тренерам, доверял самому себе, как я ещё за год распланировал свою стратегию.

После финала Гран-при, сразу, когда понял, что есть шанс там, может, сначала всего лишь однопроцентный, но есть уже шансы, я сразу распланировал, когда буду отдыхать, как я буду участвовать в шоу, то есть – поменьше, как я поставлю программы пораньше, как я буду входить в сезон, как я ещё дополнительно отдохну после отборочного турнира. Вот. Это всё было очень чётко распланировано и получилось очень хорошо, — сказал Гуменник в интервью Okko.

На Олимпиаде-2026 Гуменник занял шестое место.

