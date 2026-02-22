Гуменник: если бы что-нибудь не пришло, то катал бы Онегина в костюме трансформера

Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, что из-за большого количества костюмов был вынужден взять на Олимпиаду два чемодана.

«Мне пришлось взять два чемодана, потому что у меня было шесть костюмов. Ну и костюм трансформера, он самый объёмный, занимал почти весь большой чемодан, да ещё шлем нужно было туда поместить. Но я не стал все костюмы в один чемодан складывать, потому что решил, вдруг какой-то не придёт, и распределил их поровну. Три костюма положил в один чемодан, три костюма в других. Если бы что-нибудь не пришло, то катал бы Онегина в костюме трансформера», — сказал Гуменник в интервью Okko.

Россиянин, принимавший участие в Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), за два проката набрал 271,21 балла.