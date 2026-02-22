Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Гуменник: если бы что-нибудь не пришло, то катал бы Онегина в костюме трансформера

Гуменник: если бы что-нибудь не пришло, то катал бы Онегина в костюме трансформера
Комментарии

Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, что из-за большого количества костюмов был вынужден взять на Олимпиаду два чемодана.

«Мне пришлось взять два чемодана, потому что у меня было шесть костюмов. Ну и костюм трансформера, он самый объёмный, занимал почти весь большой чемодан, да ещё шлем нужно было туда поместить. Но я не стал все костюмы в один чемодан складывать, потому что решил, вдруг какой-то не придёт, и распределил их поровну. Три костюма положил в один чемодан, три костюма в других. Если бы что-нибудь не пришло, то катал бы Онегина в костюме трансформера», — сказал Гуменник в интервью Okko.

Россиянин, принимавший участие в Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), за два проката набрал 271,21 балла.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Российские фигуристы не выступят на чемпионате мира в Чехии — ISU
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android