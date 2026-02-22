Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Пётр Гуменник рассказал о поддержке тренеров во время ОИ-2026

Пётр Гуменник рассказал о поддержке тренеров во время ОИ-2026
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник высказался о поддержке тренеров во время Олимпиады в Милане.

— Как поддерживала тебя Тамара Николаевна и как поддерживал тебя Коля Морошкин, пока ты был здесь, в Милане?
— Они не поехали со мной, потому что только один тренер мог со мной поехать, но продолжали меня поддерживать. Николай Юрьевич всегда очень во мне уверен, и его уверенность мне передаётся. И перед отлётом он сказал: «Да ты вообще молодец, у тебя всё получится, даже не сомневайся». Ну и когда от своего тренера слышишь такие слова, то и правда ты ему веришь и думаешь, что, наверное, он что-то знает и у меня должно всё получиться.

А Тамара Николаевна следила за моей стратегией, говорила, когда напрячься, когда не напрягаться. Там на тренировке просила меня перед произвольной всё не выдавать, сохранить силы. Ну и после выступления она была очень рада и меня поздравила, — сказал Гуменник в интервью Okko.

На Олимпиаде в Милане Пётр Гуменник занял шестое место с результатом 271,21 балла.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Гуменник: если бы что-нибудь не пришло, то катал бы Онегина в костюме трансформера
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android