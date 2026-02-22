Пётр Гуменник рассказал о поддержке тренеров во время ОИ-2026

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник высказался о поддержке тренеров во время Олимпиады в Милане.

— Как поддерживала тебя Тамара Николаевна и как поддерживал тебя Коля Морошкин, пока ты был здесь, в Милане?

— Они не поехали со мной, потому что только один тренер мог со мной поехать, но продолжали меня поддерживать. Николай Юрьевич всегда очень во мне уверен, и его уверенность мне передаётся. И перед отлётом он сказал: «Да ты вообще молодец, у тебя всё получится, даже не сомневайся». Ну и когда от своего тренера слышишь такие слова, то и правда ты ему веришь и думаешь, что, наверное, он что-то знает и у меня должно всё получиться.

А Тамара Николаевна следила за моей стратегией, говорила, когда напрячься, когда не напрягаться. Там на тренировке просила меня перед произвольной всё не выдавать, сохранить силы. Ну и после выступления она была очень рада и меня поздравила, — сказал Гуменник в интервью Okko.

На Олимпиаде в Милане Пётр Гуменник занял шестое место с результатом 271,21 балла.