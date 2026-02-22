Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Гуменник: придётся в ручную кладь что-то набирать и ехать в костюме Оптимуса

Гуменник: придётся в ручную кладь что-то набирать и ехать в костюме Оптимуса
Комментарии

Действующий чемпион России Пётр Гуменник с юмором рассказал о «логистической проблеме» после Олимпиады.

«Уже весь номер в Олимпийской деревне у меня забит сувенирами. И я, честно говоря, пока вообще не представляю, как это всё повезу. Потому что уже у меня два чемодана было. И всего можно взять только два чемодана. Так что придётся в ручную кладь что-то набирать и ехать в костюме Оптимуса. Но боюсь, на паспортном контроле меня могут не признать. Нужен специальный техпаспорт (смеётся)», — сказал Гуменник в интервью Okko.

Россиянин, принимавший участие в Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), за два проката набрал 271,21 балла.

