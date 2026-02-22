Олимпиада 2026, лыжные гонки, женщины: онлайн-трансляция марафона начнётся в 12:00 мск

Сегодня, 22 февраля, пройдёт последний соревновательный день на Олимпийских играх — 2026. В рамках соревнований по лыжным гонкам запланирован женский марафон дистанцией 50 км классическим стилем.

Гонка начнётся в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию женского лыжного марафона на 50 км на Олимпийских играх — 2026. Среди участников предстоящего марафона есть одна россиянка, Дарья Непряева.

Напомним, Олимпийские игры — 2026 закончатся 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе.

