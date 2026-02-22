Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — расписание дня на 22 февраля 2026 года

Сегодня, 22 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) закончатся соревнования в лыжных гонках. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026, лыжные гонки. Расписание на 22 февраля (время начала московское):

12:00. Масс-старт, классический стиль. Женщины. 50 км.

Это единственная гонка, которая пройдёт сегодня в лыжах. Гонка с общего старта станет последним олимпийским видом у мужчин и женщин.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр всего будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

В масс-старте примет участие представительница России Дарья Непряева, которая выступает под нейтральным флагом.

